Segundo o organismo máximo do futebol português, o acordo "prevê ainda uma cooperação ativa destes dois organismos com as associações distritais e regionais na organização e desenvolvimento dos cursos na área".Em declarações divulgadas pela FPF, o presidente da ANTF, José Pereira, considerou que a parceria vem auxiliar toda a classe: "Esta ligação vem auxiliar-nos naquele que é o nosso contributo para bem do futebol e dos treinadores, no sentido da melhoria do futebol nacional".Por seu lado, o presidente da FPF, Fernando Gomes, sublinhou o entendimento com a ANTF e destacou o papel dos treinadores no desenvolvimento do futebol português."Esta parceria é baseada naqueles que são os objetivos do futebol português. Sabemos que este só pode evoluir se tiver bons treinadores e a classe dos técnicos portugueses é prestigiada", disse.