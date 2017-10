Continuar a ler

Na mesma nota conjunta enviada à agência Lusa, FPF e LPFP acrescentaram que "o encontro tinha como ponto único da ordem de trabalhos as questões remuneratórias dos árbitros das competições profissionais".Na segunda-feira, a APAF anunciou a indisponibilidade de os juízes da primeira categoria dirigirem jogos da Taça da Liga nos meses de novembro e dezembro, devido à contestação ao setor, salvaguardando que esta decisão "nada tem a ver com as questões remuneratórias que se encontram em fase de discussão com a LPFP".