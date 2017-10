Continuar a ler

Nesse sentido, o presidente da FPF apresentou aos deputados quatro sugestões de mudança."A criação de uma autoridade administrativa exclusivamente vocacionada para a segurança e combate à violência no desporto, dotada de recursos e não apenas de atribuições e competências", começou por referir.De seguida, defendeu uma "maior eficácia na aplicação das medidas de interdição de acesso a recintos desportivos"; apelou também a "mudanças na política de apoios e regulação dos grupos de adeptos; e instou a avaliação de uma "possível retirada de benefícios aos promotores na comparticipação dos encargos com policiamento".O diagnóstico de Fernando Gomes mereceu a concordância unânime dos diferentes partidos representados no parlamento, embora quase todos tenham questionado o dirigente se o atual quadro regulamentar e disciplinar tem falta de recursos para aplicar os instrumentos disponíveis na FPF.Sobre essa matéria, o presidente do organismo máximo do futebol nacional reconheceu que a "FPF não tem intervenção nos regulamentos" e a sua capacidade de intervenção é reduzida: "É só para ratificar ou não ratificar o que é aprovado na Liga. Estamos disponíveis para ajudar no sentido de criar um quadro sancionatório mais dissuasor".Ao longo de cerca de hora e meia de discussão, o líder da Federação, que não falou à comunicação social após a reunião, garantiu igualmente que o organismo vai "aumentar a exigência em relação aos dirigentes", com a imposição de um "curso de formação" para todos os que se sentarem no banco em competições nacionais.Como consequência da análise à postura dos dirigentes, Fernando Gomes lamentou ainda a existência de vários programas de opinião e comentário na televisão."Gostaria que esses programas fossem efetivamente sobre futebol. Estaríamos muito contentes se isso acontecesse", afirmou.Paralelamente, o presidente da FPF deixou a porta aberta a eventuais alterações à Lei de Bases e ao Regime Jurídico das Federações Desportivas, a fim de promover a "civilidade, convívio e 'fair-play'", reiterando a disponibilidade para colaborar com todos os agentes envolvidos no desporto.