A Federação Portuguesa de Futebol e a Nike anunciaram, esta quarta-feira, a renovação por mais seis anos da parceria de patrocínio. O acordo é agora válido até 31 de dezembro de 2024 e ajudará a FPF a manter em atividade 25 seleções nacionais, de futebol, futsal e futebol de praia."Foi há 20 anos que a Nike se associou à FPF. Desde então, a Seleção A qualificou-se para dez fases finais consecutivas, sendo a última qualificação para o Mundial'2018. Portugal foi Campeão da Europa em França, duas vezes Campeão sub-17, Campeão do Mundo e da Europa de Futebol de Praia e disputou finais europeias em vários escalões, tendo também garantido a estreia em fases finais de Europeus de futebol feminino. A conclusão é óbvia: com patrocinadores de referência, há resultados de excelência", lembrou Fernando Gomes em declarações resproduzidas no site da FPF.Já Bert Hoyt, vice-presidente e general manager’da Nike, mostrou-se "muito satisfeito por prolongar a parceria com a FPF" e prometeu "continuar a providenciar às seleções portuguesas os mais inovadores equipamentos, dando sequência ao sucesso que as duas marcas têm vivido em conjunto".