O primeiro dos dois jogos, que também servem de preparação para a fase final do Mundial de 2018 e com transmissão direta nos três canais de televisão generalistas (RTP1, SIC e TVI), realizou-se na sexta-feira, à noite, no Estádio do Fontelo, em Viseu (Portugal venceu por 3-0), e "Só há dois jogos da Seleção e a próxima data FIFA é em março e ainda não se sabe onde vai ser nem quais os adversários", conclui.Recorde-se que a FPF está a promover a angariação de fundos para as vítimas dos incêndios deste ano através da venda de bilhetes (e chamadas telefónicas) para jogos de Portugal com as seleções da Arábia Saudita e dos EUA, nas cidades de Viseu e de Leiria, respetivamente, uma iniciativa à qual Record também se associou. O primeiro dos dois jogos, que também servem de preparação para a fase final do Mundial de 2018 e com transmissão direta nos três canais de televisão generalistas (RTP1, SIC e TVI), realizou-se na sexta-feira, à noite, no Estádio do Fontelo, em Viseu (Portugal venceu por 3-0), e angariou 360 mil euros . O jogo da Seleção com os Estados Unidos agendado para terça-feira, também às 20H45, no estádio de Leiria.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) respondeu às acusações do presidente da Câmara de Oliveira do Hospital , José Carlos Alexandrino, que criticou este domingo o organismo por "se ter esquecido" do distrito de Coimbra, pedindo um jogo de solidariedade para com as vítimas dos incêndios em Coimbra. Contactada por, fonte da FPF justifica que "Leiria e Viseu foram escolhas que simbolizam as populações afetadas"."As famílias ajudadas serão do maior número possível de concelhos, sem qualquer limitação de distritos", esclarece a mesma fonte sublinhando que "a receita líquida será, numa iniciativa da FPF, utilizada no auxílio à reconstrução de casas de primeira habitação de famílias carenciadas dos vários concelhos afetados pelo jogo".