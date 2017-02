Continuar a ler

"São jogadores de muito futuro, mas a afirmação aqui é mais difícil, tem de ser pouco a pouco. Não depende só da qualidade técnica, também passa pelo plano tático e isso vocês não veem. Estiveram no banco e isso já é um grande passo".



Recorde-se que o Sporting B não venceu qualquer dos últimos 13 jogos e segue em penúltimo lugar. Também o Aves não vence há mais de um mês, mas ainda assim mantém o segundo lugar no campeonato.

Francisco Geraldes, Matheus Pereira e Ricardo Esgaio são titulares no jogo desta tarde frente ao Aves, a contar para a 29.ª jornada da 2.ª liga. São três 'reforços' da equipa principal chamados por Luís Martins na luta para fugir do penúltimo lugar da classificação.Destaque para Geraldes que esteve no banco no jogo do Sporting com o Estoril, assim como Daniel Podence, que entrou aos 90'+2. No final da partida, Jorge Jesus assumiu que a sua afirmação no plantel principal verde e branco ainda vai demorar algum tempo.

Autor: Flávio Miguel Silva