Francisco Neto sublinhou a necessidade de a equipa portuguesas continuar o seu crescimento, até porque tem a preparação para o Europeu em mente. "As jogadoras estão tristes porque não ganharam o jogo, em especial porque merecíamos ganhar. No entanto, para quem está ao mais alto nível isto faz parte. Estão aqui porque sabem que têm de estar disponíveis de jogo para jogo e que vai ser mais difícil. Temos de evoluir como equipa para lutarmos contra os problemas que a Dinamarca nos vai colocar".

A Seleção Nacional feminina estreou-se com uma derrota (0-1) frente à Rússia no arranque da Algarve Cup e o selecionador Francisco Neto salientou a boa primeira parte da equipa das quinas, lamentando o erro que esteve na origem do único golo da partida, já a terminar o encontro, aos 86'."Acho que fizemos 45 minutos iniciais de boa qualidade. Ainda não é o máximo que conseguimos. Mas com muito bons indicadores do que é jogar à Portugal. No início da segunda parte, entrámos um pouco desconcentrados, mas, aos 20 minutos, agarrámos o jogo. É um erro individual, mas não vamos culpabilizar ninguém, porque, quando ganhamos, ganhamos em equipa e, quando perdemos, perdemos em equipa", começou por salientar o técnico."A Sílvia [Rebelo] falhou um passe no último terço e, infelizmente, deu golo. Houve outras que também falharam e não deu. Mas não pegamos por aí. A evolução da equipa é o mais importante. Queríamos ter ganhado e acho que merecíamos. Criámos ocasiões e fomos melhores do que a Rússia. Preocupava-me mais enquanto selecionador se não conseguíssemos criar oportunidades. Hoje felizmente conseguimos, com qualidade, com algumas situações. Falharam alguns pormenores, com mérito também para a guarda-redes da Rússia", acrescentou.

Autor: Lusa