Já Dolores Silva não escondeu a desilusão. "Infelizmente, saímos do jogo frustradas com o sentimento de que tentámos tudo. Começámos bem na primeira parte, com situações de golo mas não concretizámos. Na segunda parte, mudámos o sistema e continuámos a procurar o golo, mas numa ou outra vez faltou-nos decidir melhor na altura do remate", admitiu a centro-campista.



A derrota (0-1) com a Irlanda do Norte deixou um sabor amargo à Seleção Nacional feminina, mas o treinador Francisco Neto fez questão de destacar o "muito empenho" das jogadoras portuguesas no encontro realizado em Águeda e que serviu de preparação para a fase final do Campeonato da Europa."Provavelmente no Europeu não vamos ter tanta posse de bola, mas vão haver momentos nos jogos em que teremos de os assumir. O padrão de problemas da Irlanda do Norte é diferente do padrão do Campeonato Europeu. Estes jogos são importantes para nos prepararmos e a equipa teve de se adaptar e ajustar. Qualquer derrota tem um sabor amargo, mas as jogadoras tudo fizeram com muito empenho. Sabemos que somos melhores do que hoje demonstrámos. Não conseguimos concretizar e definir com clareza", afirmou o selecionador nacional.

Autor: Lusa