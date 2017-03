Continuar a ler

Antes do último treino da seleção em Vale do Lobo, Loulé, o treinador garantiu que os responsáveis da seleção estão "satisfeitos com a resposta que as jogadoras têm dado", sobretudo "tendo em consideração os jogos de grande dificuldade, em curto espaço de tempo, com pouco tempo de preparação".Após a goleada com a Dinamarca, Portugal conseguiu empatar na segunda-feira com o Canadá, quarta seleção do mundo e campeã em título da Algarve Cup, mas Francisco Neto referiu que as jogadoras "estão tranquilas, sempre o estiveram, mesmo depois dos outros jogos", porque sabiam que podiam corrigir "o que de menos bom se tinha passado"."E foi isso que aconteceu. O empate contra uma das melhores equipas do mundo deixa-nos satisfeitos. Foi um feito histórico, mais uma página escrita, que muito nos alegra, e elas estão visivelmente bem-dispostas", referiu.Na quarta-feira, Portugal despede-se da 24.ª edição da Algarve Cup, frente à Noruega, no encontro de atribuição dos 11.º e 12.º lugares, com Francisco Neto a esperar "mais um jogo de grande dificuldade, contra umas das grandes equipas da Europa, que também estará presente no Campeonato da Europa"."[Espero] Muita dificuldade, um padrão de problemas completamente distinto do que apanhámos, uma equipa muito física, com uma das melhores jogadoras do mundo e será um jogo de grande dificuldade, tendo também em consideração que já será o quarto jogo da competição", referiu.O selecionador assume que já há alguma fadiga acumulada por três jogos em seis dias, mas quer, à imagem do que aconteceu com o Canadá, uma equipa a superar-se e coletiva."Quanto mais coletivas [elas forem], menos a fadiga se irá notar", assumiu.