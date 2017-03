Continuar a ler

"Num momento destes, como é óbvio, eu assumo. Esta derrota é do todo, é do coletivo. Temos de refletir, porque este não é o patamar em que queremos estar", reforçou Francisco Neto, confiando que uma derrota tão pesada não deixa marcas para o Campeonato da Europa, que se aproxima a passos largos."Ainda estamos a quatro meses. Ainda há muito tempo de trabalho, vamos crescer. Preocupa-nos, porque era algo a que não estávamos habituados. Mais do que o resultado foram os inúmeros erros. Vamos ter de melhorar, esta equipa já apresentou melhor futebol. Vamos conseguir no Euro estar melhores", prometeu o Selecionador Nacional, desvalorizando a 'histórica' superioridade dinamarquesa."Não acho que tenha sido só superioridade da Dinamarca). No primeiro minuto de jogo, já estávamos a perder por um golo. Sabíamos da qualidade da Dinamarca nas bolas paradas e acabámos por sofrer golos de bola parada que já não sofríamos há algum tempo. Isso preocupa-nos. Houve um conjunto de erros que fizeram que o resultado fosse desta dimensão", constatou Neto, salvaguardando a cada momento o brio profissional das futebolistas lusas."Há uma coisa que não posso pegar, que é no caráter delas. Não abdicaram do jogo, algo que no meio do resultado e deste lado mais negativo tenho de enaltecer. A perder por 4-0 aos 30 minutos, não abandonaram o jogo, sempre com orgulho", enalteceu o treinador, como que estabelecendo uma base para começar a preparar um novo futuro."Foram 90 minutos de grande trabalho. Elas, com o resultado avolumado, foram dando mais espaços, que também soubemos procurar, mas não fomos equilibrados na perda da bola e permitimos que elas conseguissem contra-ataques perigosos e ainda sofremos um golo assim", concluiu Francisco Neto.