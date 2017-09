Continuar a ler

"O balanço final destes jogos de preparação é positivo. É óbvio que gostaríamos de ter vencido, mas aquilo que conseguimos produzir nos dois jogos deixa-nos felizes. Ambas as segundas partes dos jogos estiveram mais próximas do registo que pretendemos para esta equipa", acrescentou Francisco Neto.



A Seleção Nacional feminina voltou a empatar (1-1) esta terça-feira com a congénere da Finlândia - repetiu-se o resultado registado no sábado -, em mais um jogo de preparação a pensar no Mundial'2019, mas o selecionador Francisco Neto não deixou de fazer um balanço positivo dos dois encontros com a equipa nórdica."Não estivemos tão organizados na primeira parte a nível defensivo e tivemos dificuldades em encontrar espaços vazios para chegar à área finlandesa. Na segunda parte, reagimos e tivemos mais domínio e ascendente. Contudo, o empate é um resultado justo", adiantou o técnico português após a partida realizada hoje em Santa Maria da Feira.

Autor: Lusa