Num Grupo 6 que é liderado pela Bélgica com os mesmos nove pontos da Itália - ambas as seleções venceram os três encontros já disputados -, Portugal tem dois jogos a menos do que as duas principais rivais.



Portugal estreou-se na qualificação para o Mundial'2019 com uma derrota caseira (0-1) frente à Bélgica, em Penafiel, mas o selecionador nacional, Francisco Neto, não deixa de acreditar no apuramento para a fase final da prova, que se vai realizar em França."Demonstrámos que o grupo vai ser muito equilibrado até ao final. O empate seria o resultado mais justo neste encontro, mas a verdade é que, mesmo com esta derrota, dependemos só de nós para conseguirmos o apuramento", salientou o técnico português.

Autor: Lusa