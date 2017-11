Continuar a ler

Francisco Neto espera um adversário diferente da Bélgica, conjunto que derrotou (0-1) Portugal na primeira partida da fase de qualificação."É um jogo com características diferentes dos que temos feito. A Moldávia é uma equipa que baixa as suas linhas e tem-nas muito próximas retirando muito espaço às adversárias e procurando explorar sempre o contra-ataque. Provavelmente, iremos conseguir ter mais posse de bola", disse.O treinador confessou já ter alertado a equipa para a necessidade de corrigir aspetos que falharam diante da Bélgica."Não nos podemos esquecer dos erros que cometemos. Com a Bélgica sofremos um golo de bola parada, que já não sofríamos há algum tempo, foi algo que não nos agradou. As jogadoras estão avisadas para não cometermos os mesmos erros. Ao mínimo erro as coisas pagam-se caras. Temos de estar concentrados 90 minutos e não 89", sublinhou.Questionado sobre a probabilidade de as suas jogadoras acusarem pressão por atuarem em casa frente a uma adversária menos cotada no ranking internacional, Francisco Neto garante que a responsabilidade está sempre presente."Quando se representa o país a pressão é normal e temos de saber lidar com isso. Independentemente do adversário, entramos sempre com o mesmo objetivo. No início desta caminhada também tínhamos uma diferença para as equipas de topo. A Moldávia também cresceu e está a desenvolver o seu futebol e vai tentar surpreender", lembrou.O selecionador apelou à presença de público no Estádio do Bonfim, admitindo que os adeptos representam uma motivação extra para a sua equipa."É muito importante ter público nas bancadas. Sabemos que Setúbal é um distrito de futebol e os adeptos do Vitória são muito fervorosos e apoiantes do seu clube. Temos aqui a receita mágica para poder ter muita gente no estádio. Acredito que vamos ter muita gente a assistir", vaticinou.O arranque dos trabalhos ficou marcado pela estreia absoluta de Ana Rita Viegas nas seleções nacionais. A avançada Ana Capeta, que representou as seleções femininas jovens, também treinou pela primeira vez na principal seleção de Portugal.Portugal joga com a Moldávia na sexta-feira, às 17 horas, no Estádio do Bonfim, em Setúbal, e defronta a Itália na terça-feira, no Estoril.