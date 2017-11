Continuar a ler

[Estreias de Ana Capeta e Ana Rita Viegas na seleção A] "Estão as duas connosco por mérito próprio. Estamos muito contentes por as ter. A resposta foi muito positiva e representam mais opções para o futuro".



"Estou muito feliz pelos três pontos, pelo empenho e pela seriedade. Com competência conseguimos fazer golos de bola parada e corrida. As jogadoras foram muito competentes."



[8-0 iguala feito de 2011 sobre a Arménia] Ficamos felizes quando somos competentes. Não somos os piores quando não marcamos nem os melhores do mundo quando fazemos golos como hoje. É espetacular marcar oito golos. É uma honra." [Estreias de Ana Capeta e Ana Rita Viegas na seleção A] "Estão as duas connosco por mérito próprio. Estamos muito contentes por as ter. A resposta foi muito positiva e representam mais opções para o futuro"."Estou muito feliz pelos três pontos, pelo empenho e pela seriedade. Com competência conseguimos fazer golos de bola parada e corrida. As jogadoras foram muito competentes."[8-0 iguala feito de 2011 sobre a Arménia] Ficamos felizes quando somos competentes. Não somos os piores quando não marcamos nem os melhores do mundo quando fazemos golos como hoje. É espetacular marcar oito golos. É uma honra."

Declarações do treinador da seleção feminina portuguesa, após o jogo diante da Moldávia da fase de qualificação para o Mundial 2019, esta sexta-feira disputado no Estádio do Bonfim, em Setúbal, que terminou com um triunfo de Portugal (8-0):Francisco Neto (selecionador de Portugal): "As coisas foram fáceis, porque as conseguimos tornar assim. Tivemos mais dificuldades nos primeiros minutos por mérito das nossas adversárias. Tínhamos de fazer um jogo de paciência. A Moldávia não permitiu espaços. Tivemos mais critério na segunda parte e isso refletiu-se no resultado final".