"Não podemos esconder. A este nível, contra uma equipa do pote 1, ter a capacidade de criar estas oportunidades é muito bom. Notou-se uma evolução da equipa e conseguimos criar muitas dificuldades. Infelizmente, não conseguimos o grande objetivo do jogo, que era vencer. Nada está perdido e enquanto houver oportunidade vamos disputar.""Neste momento deixámos de depender só de nós, mas sabemos que o grupo é muito equilibrado e tudo pode acontecer. Os melhores segundos serão quatro equipas e ainda poderemos entrar nesse lote. Com esta atitude e comportamento acredito que vamos estar na luta. Deixam-nos antever que iremos pelo menos lutar por esses objetivos""Custa-nos ouvir as italianas festejar na nossa casa. Já perdemos outras vezes e não ficámos tão tristes. Fomos superiores à Itália e isso notou-se nos festejos delas.""Não consigo controlar, se for verdade fico triste, mas isso é algo que não consigo controlar.""Afetar não vai, porque este é um conjunto de jogadoras ambiciosas. Muitas estiveram no Europeu e querem sempre mais. Por elas jogavam já amanhã contra qualquer adversário. Têm vindo a crescer e cada vez mais vêm completamente confiantes para os jogos. Antes vínhamos se calhar com algum medo de sermos goleados por estas equipas, agora acreditamos, o ambiente é muito descontraído. Vamos continuar a trabalhar. De certeza que em janeiro, quando tivermos os outros jogos, vamos crescer."