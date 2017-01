Continuar a ler

A partida até começou com o Fafe a jogar mais no meio-campo ofensivo, obrigando a formação da casa a defender, não permitindo que subisse no terreno.Mesmo assim, e após alguns lances de perigo protagonizados pelos fafenses, o Freamunde conseguiu reagir e, aos 21 minutos, esteve perto do golo, mas Hassan falhou o 'alvo'.Aos 34, Diogo Ramos foi mais ágil, surgiu isolado junto à baliza do Fafe, no entanto, Ricardo Fernandes, com uma grande defesa, evitou o golo da formação da casa.Na segunda metade, com o equilíbrio a ditar a tendência do encontro, as oportunidades de golo foram repartidas.No entanto, aos 72 minutos, André fez falta dentro da área sobre Hassan e o árbitro prontamente assinalou grande penalidade. Fausto foi chamado a marcar e não desperdiçou a oportunidade que deu os três pontos à equipa de Freamunde.Com este triunfo, o Freamunde permanece na 21.ª e penúltima posição, com 22 pontos, enquanto o Fafe segue igualmente em zona perigosa, no 18.º posto, com 25.Jogo disputado no Estádio do Sport Clube de Freamunde.: 0-0.1-0, Fausto, 73 minutos (grande penalidade).: Marco, Huguinho, Luís Pedro, Paulo Grilo, Leandro, Diogo Valente, Jorge Daniel, Fausto, Hassan (Yero, 65), Miguel Pedro (Fábio Vieira, 81) e Diogo Ramos (Hipperdinger, 90+5).: Rui Nereu, Rodolfo, Rui Rainho, Yero, Fábio Vieira, Leandro Chaparro e Hipperdinger).: Ricardo Chéu.Ricardo Fernandes, Vasco Cruz, Materazzi, Dmytro Lytvyn, Reinildo (Carvalho, 90+1), André, Landinho (Leandro Borges, 84), Digas, Samu, Evandro, Sarkic (Pedro Pereira, 69).: Marçal, Silvestre, Nogueira, Pedro Pereira, Marco André, Leandro Borges e Carvalho).: Tonau.: Luís Ferreira (AF Braga).: cartão amarelo para Samu (64), Reinildo (70) e André (72).: Cerca de 800 espetadores.