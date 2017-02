Continuar a ler

Mas a tarefa dos 'capões' não foi nada fácil. O Famalicão iniciou a partida a exercer bastante pressão e, logo aos 10 minutos, fez a primeira ameaça à baliza de Marco. Após um cruzamento de Feliz para dentro da área, a bola acabou por sobrar para Mércio, que, precipitado, acabou por rematar por cima.O Freamunde, apesar de tudo, não desistiu e tentou contrariar essa tendência de superioridade da formação visitante.Aos 24 minutos, a equipa comandada por Ricardo Chéu conseguiu criar a sua primeira situação de perigo, quando Diogo Ramos, após surpreender a defesa famalicense, ficou em posição favorável para marcar. No entanto, o remate saiu ao lado.Os 'capões' marcaram no último minuto do primeiro tempo, por intermédio do avançado Diogo Ramos, que dedicou o golo a Francisco Filippi, jogador argentino do Freamunde que se encontra a recuperar de um grave problema de saúde.A segunda parte arrancou da mesma forma que a primeira: o Famalicão a dominar e a colocar uma grande pressão dentro da área do Freamunde.Feliz, aos 49 minutos, esteve muito perto de fazer o empate, no entanto, Marco defendeu.À medida que os minutos iam passando o jogo foi-se equilibrando, com o Freamunde a conseguir controlar o adversário, mostrando-se bastante eficiente na zona defensiva.Nos últimos minutos, ambas as equipas ficaram a jogar com menos um jogador - primeiro o Freamunde, após segundo cartão amarelo para Paulo Grilo, seguindo-se Mércio pelos mesmos motivos.Jogo disputado no Estádio do SC FreamundeÁrbitro: Vasco Santos (Porto).Marco, Rui Rainho, Paulo Grilo, Luís Pedro, Mika, Leandro Pimenta (Jorge, 70'), Fausto, Rui Sampaio, Miguel Pedro (Yero, 58'), Diogo e Hassan (Diogo Valente, 80')Suplentes não utilizados: Rui Nereu, Rodolfo, Hipperdinger e EkediTreinador: Ricardo Chéu.Victor Braga, Daniel, Jorge Miguel, Vilaça, Quichini, Vitor Lima (Diogo Cunha, 70'), Mércio, Perre, Mendes (Gevaro, 77'), Feliz e Tozé Marreco (Carlão, 61')Suplentes não utilizados: Efremov, Ângelo, Joel e FokoboTreinador: Nandinho.Ao intervalo: 1-0.Marcador: Diogo Ramos (45')Ação disciplinar: cartão amarelo para Mércio (44' e 90'), Rui Sampaio (44'), Paulo Grilo (57' e 89'), Leandro Pimenta (58'), Feliz (69') e Perre (88'). Cartão vermelho, por acumulação, para Paulo Grilo (89') e Mércio (90').Assistência: Cerca de 300 espetadores