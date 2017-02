Continuar a ler

A equipa de Barcelos, que leva 14 empates no campeonato, até entrou melhor no encontro, a exercer maior pressão junto da baliza do adversário e cedo isso acabou por se traduzir em golo.Após uma falta na grande área de Leandro Albano, o árbitro Bruno Esteve não teve dúvidas e assinalou o castigo máximo. Hugo Firmino foi chamado a marcar e não desperdiçou a oportunidade, inaugurando o marcador para o Gil Vicente, logo aos 4 minutos.O Freamunde, apesar de estar a perder, não baixou os braços e, aos 17 minutos, também através de uma grande penalidade, repôs a igualdade, por Fausto, na sequência de lance de que resultou ainda a expulsão do guardião gilista.A jogar com mais um elemento, o Freamunde foi ganhando confiança e, aos 19 minutos, esteve perto de fazer a reviravolta mas Rui Rainho acabou por rematar à barra.Apesar da superioridade dos 'capões', o Gil Vicente teve uma oportunidade flagrante de voltar a colocar-se na frente do marcador ainda antes do intervalo, novamente numa grande penalidade, mas Hugo Firmino permitiu a defesa a Marco.O segundo tempo iniciou-se com o golo do Freamunde apontado por Diogo Valente, Desde essa altura, a equipa da casa tentou segurar o resultado, uma tarefa que acabou por não se revelar assim tão simples, nem mesmo por estar a jogar em vantagem numérica.Aos 76 minutos, e contra todas as expetativas, o Gil Vicente voltou a empatar, desta feita com Hugo Firmino a redimir-se da grande penalidade falhada e a bisar no encontro.Este golo baralhou ainda mais a dinâmica de jogo do Freamunde, que não conseguiu reagir, somando assim o 11.º empate na prova e mantendo-se na em zona de despromoção.O Gil Vicente ainda voltou a ver outro jogador expulso, já bem perto do apito final. Calu viu cartão vermelho direto por alegada agressão a um jogador do Freamunde.Ao intervalo: 0-0.Marcadores:0-1, Hugo Firmino, 06 minutos (grande penalidade).1-1, Fausto, 17 (grande penalidade).2-1, Diogo Valente, 46.2-2, Hugo Firmino, 75.Marco, Rui Rainho, Paulo Grilo (Jorge Vilela, 79), Mika, Leandro Albano (Yero, 79), Leandro Pimenta, Rui Sampaio, Diogo Valente, Fausto, Diogo e Ekedi (Hassan, 63).(Suplentes: Rui Nereu, Yero, Jorge Vilela, Miguel Pedro, Hassan, Huguinho e Fábio Vieira).Treinador: Ricardo Chéu.Vozinha, Ricardinho (Sandro Costa, 29), Calu, Luís Eduardo, Yan Victor, Alphonse (Toure, 63), Henrique, Hugo Firmino, Paulinho, Aguinaldo (Júlio, 16) e Avto.(Suplentes: Júlio, Sandro Costa, Reko, Floro, João Pedro, Toure e Pedro Marques).Treinador: Álvaro Magalhães.: Bruno Esteves (AF Setúbal).Ação disciplinar: cartão amarelo para Leandro Albano (5), Henrique (42), Paulo Grilo (45+3), Rui Sampaio (66). Cartão vermelho direto para Vozinha (14), Calu (90+4).: Cerca de 600 espectadores.