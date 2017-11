Os maus resultados levaram a SAD do Freamunde a rescindir amigavelmente o acordo com o treinador Micael Sequeira. A derrota (3-2) averbada anteontem no terreno do Cinfães – a quarta em nove jornadas – levou a este desfecho, uma vez que a equipa ocupa um lugar longe dos objetivos delineados no início da temporada.

O clube ocupa a 9ª posição da Série B do Campeonato de Portugal, com 11 pontos, apenas um acima dos lugares perigosos da tabela e já a dez do líder, precisamente o Cinfães.

Em comunicado, o clube anunciou a saída de Micael Sequeira e do adjunto Xavier, desejando "o maior sucesso nas suas vidas pessoais e profissionais no futuro". A transição será assegurada por Daniel Barbosa, de 32 anos, antigo médio-defensivo do Freamunde que terminou a carreira em 2016 integrando a equipa técnica. Aliás, é provável que seja ele a orientar a equipa na receção ao Canelas, no domingo.

Autor: José Santos