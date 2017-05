Continuar a ler

A equipa orientada por Filipe Gouveia, que chegou a esta partida no 10.º posto, subiu provisoriamente ao quinto lugar, com 62 pontos e também com mais uma partida disputada.O Freamunde, despromovido desde a 40.ª jornada, quando perdeu em casa com o Portimonense, e já sem nada a perder ou a ganhar em termos classificativos, entrou lento e pouco pressionante, o que permitiu à equipa visitante jogar à vontade e manter a sua baliza livre de perigo.A exceção foi um lance, aos 8 minutos, em que Yero reagiu tarde e se deixou antecipar pela defesa contrária, num lance de perigo claro para a baliza de Igor Rodrigues.Depois disso, o Covilhã ameaçou pela primeira a baliza do Freamunde com um remate de Medarious a que Igor Rodrigues se opôs com os pés, a seguir marcou e podia ter ampliado a sua vantagem em mais duas ocasiões, a primeira através de Marcílio, que, isolado, atirou sobre a baliza, e a segunda com um remate perigoso de Chaby.O jogo, que até ao intervalo tinha sido fraco, baixou ainda mais de qualidade na segunda parte, mais por culpa dos locais, que mostram por que têm o segundo pior ataque do campeonato, com 39 golos marcados, contra 36 do Vizela.O Covilhã, por Ponde, esteve perto do segundo golo aos 47 minutos, e o Freamunde quase não assustou o guardião adversário, com exceção de dois lances protagonizados por Miguel Pedro e Ivan Perez, aos 79 e 80 minutos.O encontro terminou da pior maneira para Ivan Perez, do Freamunde, que aos 90 minutos viu o segundo amarelo e foi expulso, devido a uma decisão do árbitro que, à distância, pareceu injustificada.Apesar da derrota e da despromoção, os jogadores do Freamunde abandonaram o relvado sob os aplausos dos poucos adeptos que seguiram este jogo.0-1, Gilberto, 25 minutos.Dany, Luís, Eridson, Luís Pedro, João (Ekedi, 83), Leandro Pimenta (Miguel Pedro, 74), Ivan Perez, Jorge (Paulo Grilo, 58), Diogo Ramos, Fausto Lourenço e Yero.Marco Pereira, Paulo Grilo, Miguel Pedro, Huguinho, Vieira, Digo Valente e Ekedi.Daniel Barbosa.Igor Rodrigues, Mike, Sambinha, Zé Pedro, Soares, Gilberto, Medarious, Prince (Joel, 82) Chaby (Onyeka, 67), Marcílio e Ponde (Harramiz, 74).Hugo Marques, Joel, Diogo Gaspar, Harramiz e Onyeka.Filipe Gouveia.Miguel Libório (AF Lisboa).Cartão amarelo para João (56), Ivan Perez (84 e 90) e Gilberto (90+3). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Ivan Perez (90).Cerca de 200 espectadores.