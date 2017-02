Frédéric Maciel, extremo do Moreirense , espera novas oportunidades nesta fase final da temporada. O jogador, que foi formado no FC Porto, contabiliza apenas três jogos e um golo marcado ao Estoril , na Taça da Liga, razão pela qual tenta convencer Augusto a Inácio a conceder-lhe mais minutos do que aqueles que regista atualmente (156).Sem Daniel Podence, que regressou ao Sporting na janela de mercado de janeiro, o Moreirense conta com Nildo, Boateng, Dramé, Sougou, Alex e o já referido Frédéric Maciel para as alas do ataque.