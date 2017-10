Pedro Emanuel vai continuar como treinador do Estoril. Os maus resultados recentes – uma série de 6 derrotas seguidas, a última, por goleada (6-0, em Braga) – não abalam a confiança da SAD na equipa técnica. Record falou com o presidente Frederico Pena, que chegou ontem a Portugal, e o dirigente fez questão de sublinhar por que motivo veio do Brasil.

"Não vim de propósito por causa dos últimos resultados. É uma viagem de rotina, venho a Portugal várias vezes por ano. É natural as reuniões acontecerem nesses períodos, mas a equipa técnica não está em causa. Temos total confiança no trabalho do Pedro", garantiu Frederico Pena.

O dirigente vê os jogos na televisão e tem um discurso motivador, nada alarmante. "Houve um mau jogo em Braga mas não era para 6-0, um 4-1 seria mais real... Na época passada foi o Pedro Emanuel que nos salvou e continuamos a confiar nele. Claro que vemos que a equipa está numa fase má, mas com certeza vai dar a volta a esta situação nos próximos jogos", rematou.



Treino aberto confirma tranquilidade



O plantel do Estoril treinou-se de manhã com as portas abertas no António Coimbra da Mota, com Pedro Emanuel e restante equipa técnica a coordenar a sessão. Ou seja, tudo normal em relação ao dia de trabalho, apesar de o ambiente descontraído não conseguir esconder o semblante de alguma preocupação pelos resultados mais recentes. Os jogadores utilizados em Braga realizaram treino de recuperação, enquanto os restantes, reforçados com três juniores, fizeram trabalho normal. Para hoje está marcado treino para as 9h30, com as portas fechadas.

Autor: Miguel Amaro