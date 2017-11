Continuar a ler

Além de Fredy, também Pereirinha e Juanto estão de regresso às opções dos 'azuis', após terem estado afastados dos últimos jogos. O central Sasso, lesionado, e o médio Persson, suspenso, falham a partida com o FC Porto.



Belenenses, sexto classificado com 16 pontos, e FC Porto, líder com 28, jogam no sábado, a partir das 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto, numa partida que será dirigida pelo árbitro Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.



Lista dos 20 convocados:



- Guarda-redes: Muriel e Filipe Mendes.



- Defesas: Pereirinha, André Geraldes, Nuno Tomás, Florent, Gonçalo Silva e Cleylton.



- Médios: Miguel Rosa, André Sousa, Diogo Viana, Fredy, Benny, Yebda, Roni e Bouba Saré.



O extremo Fredy estreou-se esta sexta-feira nos convocados do Belenenses, que no sábado joga diante do FC Porto, no Estádio do Dragão, em encontro da 11.ª jornada da Liga NOS.O internacional angolano está recuperado de uma lesão no pé esquerdo, contraída no decorrer da pré-temporada, em julho, e é a principal novidade na lista elaborada pelo técnico Domingos Paciência para a deslocação ao reduto portista.

Autor: Lusa