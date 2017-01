Depois de já ter representado o V. Guimarães e o Nacional, Leandro Freire está a viver em Chaves a sua melhor época em Portugal. Totalista nos 17 jogos do campeonato e nos três da Taça de Portugal, o central apenas não foi utilizado no único encontro que os flavienses efetuaram na Taça CTT. "Está a ser uma temporada muito boa, a todos os níveis", admite Freire, que espera uma nova exibição de qualidade frente ao Sporting, até porque desta vez está em causa o apuramento para as meias-finais da Taça de Portugal. E o brasileiro quer ir ao Jamor. "É um jogo diferente, onde teremos de ter uma abordagem diferente. Mas o objetivo é claro para nós: queremos muito chegar ao Jamor e para isso sabemos que só há um resultado possível", avisa o central, ciente que do outro lado estará "uma equipa de qualidade indiscutível" e que também "vai querer muito ganhar".E se para amanhã apenas a vitória interessa, o empate alcançado no sábado foi bem saboroso para Freire. "Aquele golo mesmo a acabar veio trazer alguma justiça ao marcador. Perder seria um castigo muito grande para nós. Mandámos no jogo durante muito tempo e acho que nunca fomos inferiores. Soube bem empatar no final", admite o central, de 27 anos, apelando aos adeptos para ajudarem a equipa no duelo de amanhã: "Era bom ver as bancadas cheias."

Autor: Paulo Silva Reis