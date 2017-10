Voltou o fumo e as partículas em excesso na atmosfera em Tondela. O treino de hoje vai também ser cancelado. https://t.co/guHCbdKBJz — CD Tondela (@CDTondela1933) 19 de outubro de 2017

O Tondela cancelou o treino desta quinta-feira devido ao fumo que ainda se faz sentir na região, após os incêndios do passado domingo que desvastaram o concelho e chegaram, inclusivamente, às portas do Estádio João Cardoso.A concentração de partículas na atmosfera voltou a ultrapassar o limite máximo de exposição diário. Segundo a página do Facebook 'Monitar', citada pelos beirões, os nível de partículas atingiu os 75ug/m³ entre as 12h e as 14h."Relembramos que o valor limite de exposição diário é de 50ug/m³. Entretanto desaconselha-se a atividade física ao ar livre", pode ler-se.O Tondela recebe o Belenenses no domingo e os dias antes do encontro está a ser marcado pela polémica entre os dois emblemas , devido ao não adiamento da partida.

Autor: Luís Miroto Simões