A decisão da Taça da Liga disputa-se no domingo, pelas 17.30, uma vez mais em Gondomar.



Sporting e Fundão são os finalistas da Taça da Liga e repetem este domingo no Pavilhão Multiusos de Gondomar a final realizada na ultima temporada, na qual venceu então o Sporting por 2-0. Os leões já haviam carimbado o apuramento durante a tarde, ao baterem o Modicus por 5-2 , ao passo que os beirões conseguiram-no já ao final da noite, com um triunfo sobre o Belenenses por 5-4.Com muita emoção e nove golos para a conta, o Fundão começou a perder, mercê do golo de Jander, aos 12', mas deu a volta e chegou até a uma vantagem de 4-1 - tentos de Waltinho (14'), Yulián (24'), Márcio (24') e Teka (28'). Os azuis não desistiram e, já em 5 para 4, conseguiram reduzir para a margem mínima, com golos de Dura (35') e Fábio Armando (36'). Parecia relançado o jogo, mas Márcio Moreira, logo depois, repôs a vantagem dupla para o Fundão, que aos 38' David reduziria. Marcador em 5-4 para o derradeiro minuto, mas sem qualquer alteração até final.

Autores: Fábio Lima e João Baptista Seixas