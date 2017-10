Continuar a ler

O dianteiro foi o herói da última eliminatória da Taça de Portugal ao marcar o golo que permitiu eliminar o Belenenses. "Já marquei 22 golos na Taça de Portugal, sendo que sete foram a equipas da 1ª Liga", sublinha, aproveitando a deixa para lamentar o facto de nunca ter merecido a atenção de um clube do escalão principal. "Provei que merecia ter tido uma oportunidade, porque sempre marquei muitos golos", afirma.



Lugar na história



O avançado Clemente, conhecido como o ‘Furacão dos Açores’, prepara-se para realizar este domingo o jogo 300 na 2ª Liga, diante do V. Guimarães B. Formado no Operário dos Açores, Clemente passou por clubes como o Louletano, Gondomar, Oliveirense, Arouca, Chaves, Farense e Santa Clara. "É extremamente importante chegar aos 300 jogos na prova. É fruto do trabalho de muitas temporadas, com várias treinadores e sempre a fazer golos", conta o avançado açoriano, de 34 anos.Para celebrar a marca, Clemente quer marcar, de forma a contribuir para que a equipa continue na luta pela subida. "O nosso sonho é voltar à 1ª Liga. Espero que as pessoas acreditem em nós. O Santa Clara é uma equipa com muita qualidade e humildade, mas sabemos que todos os jogos são difíceis e precisamos de dar sempre o máximo", alerta.

Autor: Luís Silva