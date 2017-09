Continuar a ler

Uma palavra de destaque para o quarto golo - numa bela triangulação entre Norton e Melissa – e para o sexto, com um excelente gesto técnico de Francisca, após um bom cruzamento de Babi, duas protagonistas que saíram do banco para ajudar a equipa orientada por João Marques a ‘esmagar’ a defesa adversária.



O Sp. Braga confirmou o amplo favoritismo que transportava para esta visita ao campo do Futebol Benfica, goleando por 7-0. Técnica e fisicamente, as diferenças ficaram à vista no resultado, com as bracarenses sempre mais perigosas e intensas do que a equipa de Lisboa. Até ao intervalo, as jogadoras da casa deram uma boa resposta, sofreram dois tentos na sequência de duas falhas de marcação comprometedoras, mas até conseguiram construir duas oportunidades de golo, ambas por Joana Vieira, a melhor marcadora do campeonato transato.Foi na segunda parte que se evidenciou de forma suprema a qualidade bracarense. Com mais cinco golos e, pelo menos, mais uma mão-cheia de ocasiões claras para marcar, o Sp. Braga aproveitou o desnorte e o cansaço do Futebol Benfica para colocar em prática o seu futebol.

Autor: Tiago Almeida