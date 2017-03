A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) anunciou esta terça-feira, através do seu site oficial, que um futebolista, cujo nome não é revelado, foi condenado a sete meses de prisão efetiva e ao pagamento de uma multa de 2.950 euros, por agredir um árbitro de futebol.A APAF congratula-se com a decisão do Tribunal de Oeiras, considerando que, neste caso em concreto, foi feita "justiça". "O árbitro", da Associação de Futebol de Lisboa (AFL), "foi assessorado pelo departamento do contencioso da APAF", lê-se ainda no comunicado, que termina com um desejo: "A APAF espera que as agressões aos árbitros terminem.""A APAF sempre lutará pela defesa intransigente dos valores éticos, morais e deontológicos da arbitragem e pela segurança de todos os intervenientes, nomeadamente dos árbitros, árbitros-assistentes e observadores e demais associados", concluiu a associação representativa dos juízes portugueses.

Autor: Armando Alves