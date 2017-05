Continuar a ler

Este estudo vem fundamentar ainda mais a aposta do organismo que tutela o desporto-rei europeu no futebol feminino. A 1 de junho, a UEFA vai lançar a campanha Together #WePlayStrong, iniciativa que visa tornar o futebol no desporto mais praticado pelas raparigas em toda a Europa (até 2022).



Mais tarde, de 16 de julho a 6 de agosto, a Holanda recebe o Campeonato da Europa de futebol feminino com o maior número de praticantes de sempre, 16 formações. Entre elas a estreante Seleção Nacional. Este estudo vem fundamentar ainda mais a aposta do organismo que tutela o desporto-rei europeu no futebol feminino. A 1 de junho, a UEFA vai lançar a campanha Together #WePlayStrong, iniciativa que visa tornar o futebol no desporto mais praticado pelas raparigas em toda a Europa (até 2022).Mais tarde, de 16 de julho a 6 de agosto, a Holanda recebe o Campeonato da Europa de futebol feminino com o maior número de praticantes de sempre, 16 formações. Entre elas a estreante Seleção Nacional.

A Federação Portuguesa de Futebol deu a conhecer esta quarta-feira um estudo promovido pela UEFA e que demonstra os benefícios da pratica do futebol pelas adolescentes.De acordo com o estudo, feito em seis países (Dinamarca, Alemanha, Espanha, Polónia e Turquia) e envolvendo 4 mil raparigas entre os 13 e 17 anos, as adolescentes que jogam futebol têm uma maior autoconfiança e auto-estima, bem como sentimentos de pertença e motivação superiores aos verificados em praticantes de outras modalidades.

Autor: Cláudia Marques