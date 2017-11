O Belenenses clube estava "preparado para todos os cenários", admitiu o presidente do clube Patrick Morais de Carvalho, numa Conferência de Imprensa aberta aos sócios que visou comentar a decisão do Tribunal Arbitral em extinguir o acordo parassocial."Estamos a trabalhar num cenário alternativo, para levarmos a uma Assembleia Geral Extraordinária que será convocada para o efeito, para os sócios decidirem", referiu, sem revelar mais pormenores sobre essa proposta para a manter "blindada a ataques externos".O líder do clube acusou ainda a empresa que detém a SAD, Codecity, de "usar a equipa de futebol profissional como escudo ou arma de arremesso" e de faltar à palavra com os adeptos, depois de terem "garantido que o clube ficava com opçãp de recompra" das ações. "É uma vergonha não honrar um compromisso", disse ainda, garantindo que não vai demitir-se.

Autor: Cláudia Marques