Em vantagem, o conjunto orientado por Miguel Pedro geriu o jogo e até esteve perto de aumentar a vantagem por duas vezes na primeira parte, mostrando-se superior ao adversário, apesar da diferença pontual que separa os dois conjuntos na classificação.



Na segunda parte surgiu a natural reação da formação minhota, que foi em busca do golo que lhe permitisse pelo menos chegar ao empate. E esteve muito perto de o conseguir em três situações, a última das quais no momento derradeiro da partida, quando o guardião gafanhense fez uma excelente defesa para segurar um livre direto apontado por Tijane. Com esta intervenção, Diogo Almeida conseguiu segurar o triunfo do Gafanha, que acabou por constituir a melhor resposta às muitas críticas recebidas após a derrota sofrida na Madeira.

O Merelinense conheceu ontem o sabor da derrota, pela primeira vez na Zona Norte da fase de subida do Campeonato de Portugal Prio. E foi na deslocação ao terreno de um Gafanha já sem pretensões de subida, mas a querer igualmente deixar uma boa imagem nesta fase.A equipa do concelho de Ílhavo chegou muito cedo à vantagem na partida, logo aos 5 minutos, com um remate de longe do avançado Mino, que levou a bola a entrar no ângulo da baliza de Rui Rego.

Autores: Adérito Esteves