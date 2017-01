Gaspar Ramos comentou esta sexta-feira os ataques à arbitragem e o clima de intimidação que se vive atualmente em torno dos árbitros. À TSF, o antigo dirigente do Benfica lembrou que esta situação já se viveu no passado e que o FC Porto "é o clube que tem menos moral para falar"."É o que tem menos moral. Esquece-se de tudo aquilo que fez e eu sou testemunha disso, sofri na pele como dirigente tudo aquilo que foi feito por esse clube liderado por Pinto da Costa. A escola está já lá, é a mesma. No passado havia o guarda Abel e agora é um Fernando Madureira. Está a criar-se uma situação que já aconteceu no passado. Não traz vantagem nenhuma para o futebol nem para a arbitragem", afirmou Gaspar Ramos, considerando que não é esta pressão que vai resolver os problemas.

Autor: Marta Correia Azevedo