Neste apronto, o treinador Ricardo Soares já voltará a contar com Nildo, recuperado de uma intervenção cirúrgica ao nível do malar, e também com Gonçalo Santos, que falhou a última partida do campeonato devido a gripe. Para o encontro com o Rio Ave, Ricardo Soares já contará com o avançado Derley, ele que tinha sido expulso perante o Boavista.Entretanto, o protesto que a SAD irá apresentar sobre o estado do relvado no encontro com o Marítimo está a ser preparado pelo departamento jurídico avense. Recorde-se que a SAD liderada por Luiz Andrade considera que o piso dos Barreiros não reunia condições para a realização de uma partida de futebol.