Ryan Gauld já se treina no relvado, ainda que à margem dos restantes colegas, confirmando-se os prazos estabelecidos para o regresso à competição. Na próxima semana, deve iniciar uma nova etapa do processo de recuperação, mas será poupado no encontro com o Vila Real, da Taça, ficando na redoma para a receção ao Benfica, para o campeonato.

Autor: Bruno Freitas