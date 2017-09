Continuar a ler

Entretanto, e tendo em conta que o tempo de paragem dos jogadores já foi apurado, o protesto que a SAD irá apresentar sobre o estado do relvado no encontro com o Marítimo está a ser preparado pelo departamento jurídico avense.



A SAD liderada por Luiz Andrade considera que o piso do Estádio dos Barreiros não reunia condições para a realização de uma partida de futebol, garantindo que as lesões dos jogadores aconteceram no seguimento dessas mesmas condições. Entretanto, e tendo em conta que o tempo de paragem dos jogadores já foi apurado, o protesto que a SAD irá apresentar sobre o estado do relvado no encontro com o Marítimo está a ser preparado pelo departamento jurídico avense.A SAD liderada por Luiz Andrade considera que o piso do Estádio dos Barreiros não reunia condições para a realização de uma partida de futebol, garantindo que as lesões dos jogadores aconteceram no seguimento dessas mesmas condições.

Ryan Gauld e Rodrigo Defendi, jogadores do Desportivo das Aves lesionados no jogo frente ao Marítimo, da sexta jornada da Liga NOS, vão ficar afastados entre três a seis semanas, revelou fonte avense.De acordo com a mesma fonte do clube das Aves, Gauld, com um problema na coxa esquerda, deverá ficar afastado dos relvados entre quatro a seis semanas. Emprestado pelo Sporting ao Desportivo das Aves, o médio escocês, de 21 anos, tem sido um dos jogadores mais utilizados na Liga, tendo jogado nos seis encontros disputados até ao momento. Já Rodrigo Defendi, lesionado no adutor direito, tem uma paragem prevista de três semanas.

Autor: Lusa