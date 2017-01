O avançado Roman Tchanturia, de 20 anos, vai representar o Olhanense, último classificado da 2.ª Liga, por cedência dos italianos do Empoli, até ao fim da época em curso.Internacional sub-17, sub-19 e sub-20 pela Geórgia, Tchanturia está desde 2014/15 no Empoli, atual 17.º classificado da Série A de Itália, mas ainda não teve oportunidade de estrear-se pela equipa principal.Em agosto último o avançado esteve a um passo de seguir para o Honved, da Hungria. O acordo estabelecido gorou-se no fecho do mercado, devido a questões de ordem burocrática.

Autor: Armando Alves