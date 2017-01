Continuar a ler

Hottor inscrito

Para além de Geraldo, também Edmund Hottor é reforço. O médio, dos quadros do Inter de Milão, já se treina em Fafe desde agosto, mas só agora será inscrito. Internacional ganês sub-20, foi contratado pelo Milan por 800 mil euros e, em 2015, mudou-se para o rival Inter a custo zero.



De saída está André Mesquita, avançado vinculado ao FC Porto. Fez apenas quatro jogo e não marcou qualquer golo. Para além de Geraldo, também Edmund Hottor é reforço. O médio, dos quadros do Inter de Milão, já se treina em Fafe desde agosto, mas só agora será inscrito. Internacional ganês sub-20, foi contratado pelo Milan por 800 mil euros e, em 2015, mudou-se para o rival Inter a custo zero.De saída está André Mesquita, avançado vinculado ao FC Porto. Fez apenas quatro jogo e não marcou qualquer golo.

Continuam a chegar reforços a Fafe para tentar ajudar a equipa a sair dos últimos lugares da tabela. Geraldo, médio moçambicano do Nacional da Madeira, já deve treinar-se amanhã e será o concorrente direto que nunca houve no plantel para o experiente André.Internacional pelo seu país, o jogador foi reforço do Sp. Braga em 2015, mas a jogada estratégica de António Salvador não deu os frutos desejados. Geraldo fez apenas dois jogos pela equipa B e sairia no verão para o Nacional. Seguiu-se uma temporada sem somar qualquer minuto (apenas uma vez no banco) e na presente entrou em dois jogos. Agora, com 24 anos, é em Fafe que tentará relançar a carreira, depois de ter rescindido contrato com o Nacional

Autor: Ricardo Vasconcelos