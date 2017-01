O adeus do Belenenses já havia há muito sido dado como adquirido e Gerso foi esta quarta-feira oficializado como reforço do Sporting Kansas City. A transferência do extremo luso-guineense, de 25 anos, fica apenas dependente da aceitação de um certificado pela Major League Soccer. O contrato é válido até 2019 mas com a opção de ser ampliado até 2020.O manager do clube norte-americano adiantou que o futebolista "esteve no radar do Sporting Kansas City durante vários anos". "Assim que ficou disponível nesta janela de transferências, a sua contratação tornou-se prioritária para nós. É um extremo dinânmico que pode jogar em ambas as faixas do terreno. O facto de ter jogado de uma forma similar à nossa quando esteve em Portugal irá ajudar na sua transição para a nossa equipa", reiterou Peter Vermes.Em Portugal, Gerso representou o Tourizense, Estoril, Moreirense e Belenenses.

Autor: Flávio Miguel Silva