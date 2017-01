Continuar a ler

Num encontro bem disputado foi a formação lisboeta que entrou melhor e assumiu o domínio das operações, adiantando-se no marcador aos 22 minutos, num contra-ataque conduzido por Buta, que, com um passe longo, isolou Zé Gomes, que bateu Vozinha.Os locais, algo desorganizados coletivamente, tentavam chegar à igualdade, mas nunca conseguiram impor-se à boa organização benfiquista.Na segunda parte, os barcelenses entraram dispostos a modificar o rumo dos acontecimentos e, aos 53 minutos, conseguiram a igualdade por Paulinho, que respondeu bem de cabeça a um cruzamento de Ricardinho.O golo animou o Gil Vicente, que podia ter passado para a frente do marcador aos 55 minutos não fosse a atenção de Kalaica, que tirou a bola sobre a linha fatal.O Benfica, que mantinha a mesma postura da primeira parte, poderia ter regressado à vantagem aos 62 minutos quando beneficiou de uma grande penalidade a castigar mão na bola de Abou Toure, mas Vozinha, com uma boa defesa, levou a melhor sobre Pêpê.Os barcelenses, com um futebol mais direto, tentaram tudo para chegar à vitória e desfrutaram de algumas boas ocasiões para o conseguir, algumas delas por benesses dos defensores benfiquistas.O golo da vitória poderia ter caído para o lado do Benfica já no terceiro minuto de compensação, quando o árbitro assinalou uma grande penalidade contra a formação local, mas Vozinha voltou a segurar o empate, ao parar o remate de Diogo Gonçalves.Ao intervalo: 0--1.0-1, Zé Gomes, 22 minutos.1-1, Paulinho, 53'.Vozinha, Ricardinho, Sandro, Luiz Eduardo, Henrique, Reko, Alphonse, Dybal (Aguinaldo, 46'), Pedro Marques, Hugo Firmino e Paulinho (Arthur, 75').(Suplentes: Júlio Neiva, Yan Víctor, Arthur, Abou Toure, Aguinaldo, Strasser e Vançan).Treinador: Álvaro Magalhães.André Ferreira, Buta, Kalaica, Ferro, Yuri Ribeiro, F. Luís, Pêpê, Jota (Romário, 59), Henri (Sapnjic, 71'), Diogo Gonçalves e Zé Gomes (Pipo, 85').(Suplentes: Fábio Duarte, Saponjic, Romário, Pedro Amaral, Pipo, Luquinhas e Álvaro).Treinador: Hélder Cristóvão.Pedro Vilaça (Viana do Castelo).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Pêpê (32'), F. Luís (40'), Ricardinho (82') e Saponjic (87').1.148 espectadores.