Num jogo equilibrado e bem disputado, o Gil Vicente entrou melhor e dominou completamente a primeira vintena de minutos. Aos poucos, os famalicenses equilibraram a contenda, mas foi o Gil Vicente a chegar à vantagem, já perto do intervalo, através de um penálti a castigar derrube na área de João Faria a Jonathan. Na conversão, James Igbekeme fez o primeiro golo.Na segunda parte, foram os forasteiros que se mostraram mais determinados em modificar o rumo do marcador e acabaram por dar a volta ao marcador no espaço de dez minutos.Mendes, assistido por Willian, estabeleceu a igualdade, aos 56', e Rui Costa, aproveitando uma defesa incompleta de Rui Sacramento, fez o segundo golo, aos 66'.Conseguida a vantagem, os visitantes controlaram a reação dos barcelenses, que não tiveram qualidade nem arte para evitar a derrota.Gil Vicente - Famalicão, 1-2.1-0.1-0, James Igbekeme, 44 minutos.1-1, Mendes, 56.1-2, Rui Costa, 66.Rui Sacramento, Ricardinho, Vítor Tormena, Rui Faria (Valdeir, 81), Henrique, Reko (André Fontes, 62), Miguel Abreu, James Igbekeme, Gaston Camara, Jonathan (João Pedro, 73) e Alioune Fall.(Suplentes: Júlio Neiva, Valdeir, João Pedro, Luís Tinoco, André Fontes, Gabriel e Tiger).Jorge Casquilha.Gabriel, Joel, José Pedro, João Faria, Jorge Miguel, Hocko, Vítor Lima, Mendes, Willian (Fred, 72), Rui Costa (Thuique, 84) e Feliz (Denner, 89).(Suplentes: Nuno Castro, Ângelo, Denner, Thuique, Nélson Cunha, Fred e Jaime Poulson).Eduardo Cameselle Mendez (Dito).Gonçalo Martins (Vila Real).Cartão amarelo para José Pedro (09), Willian (44), Vítor Lima (50) e Jonathan (69).Cerca de 3.000 espetadores.