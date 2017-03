Continuar a ler

Num encontro intenso e bem disputado, foram os forasteiros entrar melhor, adiantando-se no marcador aos nove minutos, por Porcelis, que, descaído na esquerda, rematou cruzado e certeiro.Os locais reagiram de imediato e, no espaço de dez minutos, deram a volta ao marcador, com influência direta de Paulinho, que, aos 23, respondeu bem, de cabeça, a um cruzamento de Pedro Marques, estabelecendo a igualdade. Aos 33, fez uma excelente assistência para Alphonse ficar isolado e fazer o 2-1.Na segunda parte, os leixonenses tentaram modificar o rumo dos acontecimentos, pressionando no meio campo contrário, e os locais tiveram mesmo que defender com 'unhas e dentes' a vantagem mínima.A intensidade era tal que o técnico Álvaro Magalhães protestou uma decisão do árbitro e recebeu ordem de expulsão aos 59 minutos.O guarda-redes Júlio Neiva esteve em evidência e só não deteve o remate de Porcelis, aos 82 minutos, que restabeleceu a igualdade.Ao intervalo: 2--1.Marcadores:0-1, Porcelis, 09 minutos.1-1, Paulinho, 23.2-1, Alphonse, 33.2-2, Porcelis, 82.Júlio Neiva, Yan Victor, Sandro, Luiz Eduardo, Henrique, Alphonse (Dybal, 73), Hugo Firmino, Paulinho, Aguinaldo (Pedro Marques, 13), Paulinho e Avto (Abou Toure, 76).(Suplentes: Ivan, Floro, João Pedro, Abou Toure, Pedro Lemos, Dybal e Pedro Marques).Treinador: Álvaro Magalhães.Assis, André Teixeira, Silvério, Wellington, João Lucas, Salvador, Abalo (Tino, 67), Miguel Ângelo (Bruno Lamas, 46), Fatai (Cadu, 88), Fati Jr. e Porcelis.(Suplentes: Ricardo, Ludovic, Rui Cardoso, Bruno Lamas, Bruno China, Tino e Cadu).Treinador: Daniel Kennedy.Tiago Martins (AF Lisboa).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Paulinho (27), Henrique (45+1), Júlio Neiva (55), Sandro (72), Fatai (78), Reko (79), Silvério (84) e Salvador (90+3).Cerca de 2.000 espectadores.