Num jogo bem disputado, foram os locais a começar melhor, já que passaram para a frente do marcador logo aos dez minutos, através de um livre superiormente apontado por Paulinho.



O equilíbrio estava a ser a nota dominante mas, perante a desvantagem, os forasteiros reagiram e passaram a pressionar no meio campo contrário.



Os gilistas sentiram mesmo alguma dificuldade em suster o bom futebol dos açorianos, que, aos 35 minutos, desperdiçaram uma flagrante oportunidade de chegar à igualdade.



O árbitro Nuno Almeida assinalou penálti a castigar falta na área de um defesa gilista, mas Clemente, encarregado de apontar o castigo máximo, viu o guarda-redes Vozinha defender o remate e, depois, também na recarga.



Até ao intervalo, o domínio dos insulares manteve-se, mas sem resultados práticos.



Na segunda parte, o Gil Vicente equilibrou o jogo e esteve mesmo perto de aumentar a vantagem aos 50 minutos, valendo a boa defesa de Serginho, que se opôs muito bem a Hugo Firmino, que voltou a desperdiçar nova oportunidade, aos 71.



Com o aproximar do final da partida, os visitantes tentaram tudo para evitar a derrota, acabando por chegar à igualdade aos 83 minutos, por Guilherme, que aproveitou bem a inoperância da defensiva local.



O técnico Álvaro Magalhães fez entrar João Pedro, que dois minutos depois apontou a segundo golo, que valeu os três pontos à equipa de Barcelos.



Jogo disputado no estádio Cidade de Barcelos.



Gil Vicente-Santa Clara, 2-1.



Ao intervalo: 1--0.



Marcadores:



1-0, Paulinho, 10 minutos.



1-1, Guilherme, 83.



2-1, João Pedro, 88.



Gil Vicente: Vozinha, Ricardinho, Sandro, Luiz Eduardo, Henrique, Reko (João Pedro, 86), Alphonse, Arthur (Calu, 58), Hugo Firmino, Paulinho e Avto (Abou Toure, 67).

Suplentes: Júlio Neiva, Floro, João Pedro, Abou Toure, Calu, Dybal e Pedro Marques.

Treinador: Álvaro Magalhães.



Santa Clara: Serginho, Rui Silva, João Dias, Vítor Alves, Igor, Diogo Santos (Osama, 72), Pacheco, Berny Burke, Ruben Saldanha (Guilherme, 65), Clemente e João Reis (Pineda, 65).

Suplentes: Pedro Soares, Felipe Barros, Pineda, Diogo Coelho, Guilherme, Osama e Joel Silva.

Treinador: Carlos Pinto.



Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ruben Saldanha (31), Reko (39), Berny Burk (87) e Hugo Firmino (90+2).



Autor: Lusa