Continuar a ler

Com este resultado, o Gil Vicente, que não perde há seis encontros, segue num tranquilo 9.º lugar, com 37 pontos, enquanto o Sporting, sem vitórias nos últimos 13 jogos, segue na 21.ª e penúltima posição, com 28.Num jogo em que os locais se apresentaram mais tranquilos, o domínio começou por ser repartido, mas foram os barcelenses a adiantarem-se no marcador aos 11 minutos, por Paulinho, que respondeu bem de cabeça a um livre apontado na esquerda por Floro.Os lisboetas, com alguns jogadores de grande qualidade técnica, reagiram e foram tomando conta do domínio das operações, mas só criaram perigo através de iniciativas individuais, como aconteceu aos 39 minutos, quando Gelson Dala, aproveitando alguma passividade da defensiva local, estabeleceu a igualdade.Mesmo em cima do intervalo os locais conseguiram nova vantagem através de um penálti a castigar mão na bola de um defesa 'leonino'. Na marca dos 11 metros, Hugo Firmino não desperdiçou e fez o segundo golo.Na segunda parte, os lisboetas entraram melhor, dominaram completamente o adversário e conseguiram nova igualdade através de um excelente remate de Rafael Barbosa, aos 70 minutos.Os comandados de Álvaro Magalhães sentiram dificuldades em contrariar a supremacia dos forasteiros, que estiveram perto de marcar aos 84 minutos, tendo, já em período de compensação, o guarda-redes barcelense Vozinha segurado a igualdade.Ao intervalo: 2-1.1-0, Paulinho, 11 minutos.1-1, Gelson Dala, 39'.2-1, Hugo Firmino, 45' (penálti).2-2, Rafael Barbosa, 70'.Vozinha, Ricardinho, Sandro, Luiz Eduardo, Floro, Alphonse, Reko (João Pedro, 77'), Hugo Firmino, Paulinho, Aguinaldo (Avto, 60') e Pedro Marques (Calu, 46').Suplentes: Júlio Neiva, João Pedro, Avto, Abou Toure, Calu, Henrique e Dybal.Treinador: Álvaro Magalhães.Pedro Silva, André Geraldes, Kiki, Fernandes, Bubacar (Jovane, 60'), Pedro Delgado, Empis, Guima, Leonardo Ruiz (Almeida, 77'), Gelson Dala (Aouacheria, 88') e Rafael Barbosa.Suplentes: Stojkovic, Diogo Nunes, Aouacheria, Ronaldo Tavares, Almeida, Sualehe e Jovane.Treinador: Luís Martins.Pedro Vilaça (Viana do Castelo).Cartão amarelo para Bubacar (31'), Fernandes (44') e Hugo Firmino (81').1.259 espectadores.