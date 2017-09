Continuar a ler

A formação barcelense conseguiu dominar o encontro, que até começou de forma equilibrada, até ao primeiro golo, obtido de forma algo caricata. Reko marcou quando a bola foi rematada contra si por um defesa vimaranense.O segundo golo apareceu aos 22', por Rui Miguel, na conversão de uma grande penalidade que castigou um derrube na área de Ricardo Carvalho sobre Jonathan, que seguia isolado. Na sequência dessa infração, o defesa central do V. Guimarães B foi expulso, com cartão vermelho direto.Os barcelenses, em superioridade numérica, assumiram definitivamente o domínio da contenda e chegaram ao intervalo a pressionar no meio-campo contrário.Na segunda parte, manteve-se o ascendente gilista, que criou várias situações de perigo para elevar a contagem o que veio a acontecer aos 80', através de nova grande penalidade, desta vez a castigar derrube de Davide Luís sobre Gaston Camara, e que Rui Miguel concretizou.2-0, Reko, 17 minutos., Rui Miguel, 23 (penálti), Rui Miguel, 80 (penálti)Rui Sacramento, Ricardinho, Luiz Eduardo, Vítor Tormena, Luís Tinoco (Rui Faria, 83'), James Igbekene, Alioune Fall (Rafael Batatinha, 63'), Reko, Jonathan (Valdeir, 74'), Gaston Camara e Rui Miguel.(Suplentes: Júlio Neiva, Gonçalo Duarte, Valdeir, João Pedro, Rafael Batatinha, Rui Faria e Tiger)Treinador: Jorge Casquilha.André Costa, Xande Silva (João Correia, 61'), Ricardo Carvalho, Haashim Domingo (Mimito, 77'), Sacko, Phete, Bence Biró (Haman, 55'), David Luís, Al Musrati, Marouane e Rui Gomes.(Suplentes: Dani Figueira, Haman, Nuca, Castro, Jorginho, João Correia e Mimito)Treinador: Vítor Campelos.João Pinheiro (AF Braga).Cartão amarelo para Luiz Eduardo (66) e Reko (87). Cartão vermelho direto para Ricardo Carvalho (22).Cerca de 600 espetadores.