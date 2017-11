Gilberto Coimbra, presidente do Tondela, adotou ontem um discurso crítico direcionado aos três grandes e relativo ao ambiente de crispação sobre a arbitragem. "Anda-se à procura de desenterrar coisas velhas e adormecidas para fazer face a contrarrespostas. Estão sempre a bater nos árbitros, maltratam-se e está a lavar-se imensa roupa suja do passado", afirmou o líder beirão, pedindo "paciência" a quem anda no futebol em relação ao vídeo-árbitro.



"O VAR veio melhorar o futebol, mas não resolve tudo, pois são homens a julgar homens. A arbitragem, não andando tranquila, vai levar a que surjam situações destas. Aquelas cabeças não andam sãs, estão permanentemente sob pressão e não são imunes a toda esta situação", disse. E esta conjuntura, diz Gilberto Coimbra, "mexe sempre com os clubes pequenos". O presidente, tal como alguns jogadores do plantel de Pepa, acompanhou a cerimónia de apresentação do CD Tondela eSports.

Autor: José Luís Araújo