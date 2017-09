O Ginásio Clube de Tavira, clube que atua nos distritais da AF Algarve, entrou com uma ação em tribunal contra a Câmara Municipal para exigir a devolução do estádio onde atua, situado no Vale Carenguejo. Em comunicado, o Ginásio informa que exige ainda uma indemnização pelos prejuízos causados e por danos não-patrimoniais.

O direito de superfície do estádio foi cedido à autarquia há 11 anos e o Ginásio garante que não "recebeu qualquer obra para remodelação, ampliação e manutenção, conforme o acordado". Por isso, requer a extinção do direito de superfície constituído a favor da câmara.

