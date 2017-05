O encerramento das comemorações do centenário do Torreense ficou assinalado por uma expressiva vitória do Belenenses, por 5-0, num jogo em que os azuis ainda deixaram alguns golos por marcar.

Já se previa, à partida, o desequilíbrio que veio a confirmar-se, dada a diferença de valores entre as equipas, mas era também expectável que existisse mais réplica do Torreense em dia de festa diante de uma equipa do escalão principal. Isso só aconteceu pontualmente na primeira parte. Em resumo, tratou-se de um jogo de sentido único, em que a festa desejada pelo anfitrião acabou por ser comemorada pelo visitante, que chegou naturalmente aos cinco golos sem carregar muito no acelerador. Betinho, Fábio Nunes, Nuno Tomás e Tiago Caeiro, este a bisar, foram os marcadores de serviço da equipa do Restelo. Satisfação

Domingos Paciência teve ontem mais uma ocasião para fazer experiências e observar jogadores que se encontram emprestados, casos de Gonçalo Tavares e Nuno Tomás (Real), Varela e Jackson (At. Malveira). No final, estava satisfeito com o comportamento da equipa. "Foi um jogo para fechar a época e honrar a camisola. Para os que estiveram cedidos, foi mais uma oportunidade. Vou estar atento e analisar se fazem a pré-época. Ou serão integrados ou irão para onde possam evoluir mais", referiu. Betinho, avançado que passou parte da época lesionado, marcou e reclama mais minutos. "Senti-me bem. Espero ficar no Restelo e ter mais oportunidades. Quero triunfar no Belenenses", afirmou.

Autor: Duarte Nuno