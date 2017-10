Os sete golos nos últimos três jogos colocam Jackson como uma das figuras do Oleiros e geram, naturalmente, alguma curiosidade nos turistas e adeptos que por esta altura passam pela vila do interior do país. Aos 22 anos, o avançado brasileiro está a cumprir a segunda época nos oleirenses e a verdade é que não poderia estar mais feliz. A possibilidade de jogar frente ao Sporting é a cereja no topo do bolo."É um sonho! Poder defrontar um clube como o Sporting, com jogadores de grande nível, é algo inacreditável", admite o jogador, que demorou a cair na realidade após a saída da tal bola mágica no sorteio. "Estava em casa e comecei a receber muitas mensagens num grupo do whatsapp que temos. Pensei logo que estavam na brincadeira, claro, mas depois percebi que era mesmo a sério."Muito forte fisicamente e perigoso no jogo aéreo, Jackson é o típico avançado possante que vive de golos. Logo, a principal referência até veste de... verde e branco. "Bas Dost! Não virá, mas é um grande jogador", atira o brasileiro. E para este sonho ser abrilhantado, só faltaria mesmo assinar o nome na famosa e ilustre lista dos tomba-gigantes da Taça. A tarefa é (muito) difícil, obviamente, mas não impossível. "Marcar um golo já seria muito bom", confessa, sempre sorridente.