Sobre o dérbi deste sábado à tarde, frente aos alvinegros, o atacante foi claro: "É a primeira vez que vou disputar este dérbi pelo União. Vamos à Choupana com o intuito de conseguir um bom resultado. Queremos conquistar os 3 pontos que estão em disputa".Os dois conjuntos não atravessam um bom momento na "segundona", mas isso não pesará no entender do pupilo de Viterbo: "Apesar de as duas equipas virem de derrotas na 2ª Liga, isso não terá influência. Vai ser um jogo muito disputado e espero que a vitória seja nossa, pois não estamos na classificação que gostaríamos de estar e acredito que vamos dar uma boa resposta, de forma a ainda podermos lutar por outros lugares na classificação".Depois, Gonçalo Abreu admitiu que a pressão acompanha qualquer equipa: "A pressão existe sempre. Nós estamos um pouco mais pressionados devido à classificação que ocupamos, mas quem joga futebol tem de lidar com isso diariamente. Depois de o jogo começar, tudo passa ao lado e só pensamos em vencer".Com 31 anos, o extremo regressou à sua terra Natal. E soma já 4 golos, repartidos pelas 3 competições em que os azuis e amarelos estão envolvidos. "Em termos individuais a minha época está a ser boa, mas preferia trocar os golos que tenho por uma melhor classificação da equipa, mas ainda temos muitos jogos pela frente esperamos que daqui a um mês as coisas estejam melhores para a nossa equipa", finalizou o unionista avaliando a sua temporada.O defesa Sylla saiu lesionado frente ao Freamunde, suspeitando-se de um problema muscular. No entanto, a lesão poderá não ser tão grave como inicialmente se suspeitava e até pode ser que o jogador seja recuperável para o embate com os nacionalistas. No entanto, o jogador não se treinou limitando-se a fazer tratamento médico. Pelo ginásio ficaram Gonçalo Abreu e Rodrigo Henrique, que foram "poupados" por José Viterbo, devendo voltar aos trabalhos, amanhã, às 16 horas, no complexo do União.O técnico contou apenas com 15 jogadores (todos os disponíveis) nos trabalhos, mais os 3 guarda-redes e entre os presentes estavam dois elementos da equipa B.De fora por lesão continuam, Danilo Dias, Láercio, Mica, Malfleury e Betinho. Este último, tem estado a trabalhar no Restelo e deve regressar à Madeira até ao final desta semana. Se tudo estiver como os responsáveis madeirenses esperam, Betinho já deve trabalhar com os seus companheiros na próxima semana e em breve estará às ordens de José Viterbo.